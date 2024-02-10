Як відчистити праску від накипу: 3 ефективних лайфхаки

Очищення праски від накипу є важливим завданням технічного обслуговування для забезпечення її оптимальної роботи. UAportal розповів, що дотримуючись трьох перевірених методів, ви зможете ефективно очистити пристрій.

Оцтовий розчин

Зробіть розчин, змішавши оцет і воду в рівних частинах, дотримуючись пропорції 1:1. Налийте цю суміш у резервуар для води праски, заповнивши його приблизно на 1/4 об'єму. Увімкніть режим очищення, якщо він є, або встановіть максимальний рівень нагрівання, тримаючи її у вертикальному положенні.

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Коли праска нагріється, поставте її горизонтально над тазиком або ганчіркою і випускайте пару, доки оцтовий розчин не вичерпається. Повторіть процес, використовуючи звичайну воду для ретельного промивання.

Лимонна кислота

Розчиніть 20-30 грамів порошку лимонної кислоти у склянці води, а потім залийте цю суміш у резервуар для води. Щоб ефективно очистити праску, виконайте ті самі дії, що й у випадку з оцтом.

Газована вода

Наповніть резервуар праски звичайною, неароматизованою газованою водою до максимальної позначки і почніть нагрівати праску. Під час цього процесу вручну випустіть пару або активуйте функцію самоочищення, якщо вона є. Цей метод також вимагає подальшого ополіскування чистою водою для видалення залишків засобу.

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