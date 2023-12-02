Як очистити столові прилади з нержавіючої сталі: ефективні поради

UAportal дає три поради, що зможуть допомогти ефективно почистити столові прилади з нержавіючої сталі. Ці три лайфхаки допоможуть зробити столові прилади сяючими.

Вода та оцет

Прокип'ятіть столові прилади в суміші води та оцту. Кислотні властивості оцту допоможуть видалити стійкі плями і повернути блиск. Після кип'ятіння ретельно промийте столові прилади і витріть їх серветкою.

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Лимон

Ще один трюк для відновлення блиску старих столових приладів з нержавіючої сталі – прокип'ятіть їх у лимонній воді. Розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у каструлю з водою. Опустіть столові прилади в каструлю і дайте їм закипіти. Натуральні кислоти, що містяться в лимоні, допоможуть усунути потьмяніння або плями на поверхні. Після цього промийте столові прилади водою і ретельно висушіть.

Харчова сода

Якщо у вас немає оцту або лимону, харчова сода може творити чудеса з вашими столовими приладами з нержавіючої сталі. Наповніть каструлю водою і додайте кілька столових ложок соди. Покладіть прилади в каструлю і доведіть до кипіння. Сода діятиме як м'який абразив, видаляючи стійкі плями або тьмяність. Після кип'ятіння ретельно промийте столові прилади і витріть їх ганчіркою.

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