Як очистити сковорідку від нагару: прості способи

Коли справа доходить до підтримки вашої сковороди в ідеальному стані, мати в арсеналі ефективні методи очищення є необхідним. UAportal з'ясував, якими способами користуються досвідчені домогосподарки.

Оцет і харчова сода

Для того, щоб очистити сковорідку, наповніть посудину водою та оцтом у співвідношенні 1/1, а потім доведіть суміш до кипіння. Після закипання приберіть пательню з вогню і додайте дві столові ложки харчової соди. Зачекайте, поки шипіння зникне, а потім за допомогою неабразивної губки видаліть залишки нагару, що залишилися.

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Соляно-масляний скраб

Щоб ефективно очистити сковорідку, посипте її великою кількістю солі, а потім налийте невелику кількість олії. Паперовим рушником втріть суміш в поверхню посудини, приділяючи особливу увагу місцям з пригорілою їжею. Після того, як сковорідка стане чистою, її потрібно промити теплою водою і витерти насухо.

Лимон і вода

Щоб очистити сковорідку природним засобом, візьміть лимон, розріжте навпіл і вичавіть сік на брудну поверхню, після чого наповніть її водою. Поставте пательню на плиту і доведіть суміш до кипіння, залишивши на кілька хвилин, аби вона подіяла. Вилийте рідину, а половинками лимона почистіть сковорідку, природна кислота фрукта роз'їсть пригорілі залишки їжі.

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