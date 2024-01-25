Як очистити скатертину від жирних плям: Три прості засоби

Коли маєте справу з жирними плямами на скатертині, дуже важливо знати найефективніші методи їх видалення. UAportal надав практичні рішення для цієї поширеної проблеми.

Кукурудзяний крохмаль та мило

При боротьбі з жирними плямами на скатертині одним з ефективних методів є посипання плями кукурудзяним крохмалем, щоб він ввібрав в себе жир. Потім змішайте кілька крапель господарського мила з гарячою водою та акуратно промокніть пляму чистою ганчіркою. Прополощіть скатертину теплою водою і розкладіть її для висихання на повітрі.

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Білий оцет і харчова сода

Ще один корисний спосіб боротьби з жирними плямами на скатертині – це створення пасти з білого оцту і харчової соди. Нанесіть цю пасту на пляму і залиште на кілька хвилин. Після цього обережно почистьте уражену ділянку м'якою щіткою, а потім промийте скатертину холодною водою.

Лимонний сік і сіль

Альтернативний підхід до боротьби з жирними плямами полягає у створенні суміші лимонного соку і солі. Нанесіть цю суміш на пляму та обережно втирайте. Залиште на деякий час, а потім промийте скатертину холодною водою. Природна кислотність лимонного соку в поєднанні з абразивною текстурою солі здатна ефективно розщеплювати й виводити жирні плями з тканини.

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