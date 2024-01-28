Як очистити решітку газової плити від нагару: Дієві методи

На решітках газових плит з часом може накопичуватися стійкий нагар, що робить очищення складним завданням. UAportal підготував кілька ефективних методів, які допоможуть ефективно видаляти бруд і підтримувати чистоту на кухні.

Оцет і харчова сода

Одним з ефективних методів видалення нагару з решітки газової плити є використання суміші оцту та харчової соди. Почніть з того, що зніміть решітку з плити й покладіть її в раковину. Потім посипте решітку содою, а зверху полийте оцтом. Залиште суміш на 15-20 хвилин, щоб розпушити нагар. Нарешті, промийте і висушіть решітку, перш ніж встановлювати її назад на плиту.

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Замочування

Ще один спосіб очистити решітку газової плити від нагару – замочити її в гарячій мильній воді. Наповніть раковину або таз гарячою водою і додайте велику кількість мила для посуду. Помістіть решітку у воду і залиште її замочуватися щонайменше на 30 хвилин. За цей час нагар повинен почати відходити. Потім за допомогою щітки або губки видаліть відкладення, промийте й висушіть решітку.

Сіль та газована вода

Одна з ефективних порад для видалення нагару з решітки газової плити – створити очищувальну пасту з солі та газованої води. Змішайте рівні частини цих інгредієнтів, щоб утворилася паста, а потім нанесіть її на решітку. Залиште пасту на кілька хвилин, щоб вона вбралася у відкладення, а потім почистьте решітку щіткою, щоб видалити нагар. Ретельно промийте її гарячою водою і повністю висушіть перед тим, як знову поставити на плиту.

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