Як очистити решітку газової плити від кіптяви та нагару: 3 дієві лайфхаки

Чистка побутових речей часто вимагає використання спеціалізованих засобів для чищення. Однак ви можете здивуватися, але деякі інгредієнти, які зазвичай використовуються в кулінарії, можуть бути однаково ефективними у боротьбі зі складними плямами. UAportal підготував три ефективні способи очищення решітки газової плити від нагару та кіптяви за допомогою підручних засобів.

Сода

Щоб очистити решітку, зробіть пасту, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води. Рівномірно нанесіть пасту на поверхню решітки і залиште приблизно на 2 години. Потім візьміть жорстку частину губки, почистіть та промийте водою.

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Оцет

Підготуйте велику ємність, в яку можна занурити решітку. Залийте все оцтом, переконавшись та залиште решітку на кілька годин.

Після замочування металевою губкою обережно видаліть залишки кіптяви та бруду, що залишилися. Ретельно промийте водою, щоб завершити процес очищення.

Гірчиця

Гірчиця у вигляді порошку може бути ефективним засобом для чищення решітки газової плити. Зробіть густу пасту, змішавши порошок гірчиці з водою у співвідношенні 2:1. Вона повинна мати густу консистенцію.

Залиште пасту на решітці приблизно на годину. Потім за допомогою жорсткої щітки ретельно почистіть конструкцію. Нарешті, вимийте решітку, щоб видалити всі сліди гірчичної пасти і отримати чисту і відполіровану поверхню.

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