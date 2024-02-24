Як очистити обробну дошку та позбутися неприємного запаху: дієві поради

Очищення обробних дощок можна зробити простим і ефективним за допомогою звичайних побутових засобів. Від використання харчової соди до дезінфекції перекисом водню – UAportal розповів, як це зробити.

Харчова сода

Спосіб очистити обробну дошку від неприємного запаху – рясно посипати її харчовою содою і залишити на кілька годин. Харчова сода є природним поглиначем запахів і допоможе нейтралізувати будь-які застарілі аромати. Після того, як дошка постоїть, її слід протерти вологою губкою або ганчіркою, потім ретельно промити й висушити, щоб видалити залишки соди.

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Лимон та сіль

Ще один ефективний метод очищення обробної дошки – використання лимонів і солі. Лимон можна розрізати навпіл і вичавити сік на дошку, після чого посипати її сіллю. Втирайте цю суміш у дошку, це ефективно видалить будь-які неприємні запахи. Після цього ретельно промийте і дайте висохнути, щоб повністю усунути запах.

Перекис водню

Щоб продезінфікувати та дезодорувати обробну дошку, її можна замочити в перекису водню на кілька хвилин, потім промити водою і висушити. Це особливо ефективно для обробних дощок, які контактували з сирим м'ясом і потребують ретельної санітарної обробки.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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