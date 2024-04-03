Як очистити м'ясорубку після використання: 3 корисних лайфхаки

Існують корисні лайфхаки, які забезпечують практичні рішення для підтримки чистоти та ефективності м'ясорубки. UAportal розповів, що варто знати, щоб досягти відмінних результатів.

Використання хліба

Очищення м'ясорубки можна спростити, використовуючи хліб. Після роботи розберіть пристрій і видаліть залишки м'яса. Потім пропустіть шматочок хліба через м'ясорубку, щоб зібрати залишки, адже він вбирає жир і масло.

Заморожування деталей

Ще одна ефективна порада для очищення м'ясорубки після використання – заморозити її частини перед чищенням. Помістивши деталі в морозильну камеру приблизно на 30 хвилин, залишки м'яса або жиру затвердіють і їх буде легше видалити. Після охолодження обережно зішкребіть рештки невеликою щіткою або зубочисткою.

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Оцет

Для ретельного очищення м'ясорубки скористайтеся розчином оцту. Після розбирання замочіть деталі в суміші рівних частин води та білого оцту приблизно на 30 хвилин.

Кислотні властивості допомагають розщеплювати стійкі залишки м'яса або жиру. Після цього почистіть деталі щіткою, ретельно промийте їх і повністю висушіть, щоб ваша м'ясорубка стала блискуче чистою і не мала неприємного запаху.

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