Як очистити кахельні кухонні фартухи: лайфхаки, які допоможуть всього за 5 хвилин

Догляд за кахельним кухонним фартухом не повинен займати багато часу. UAportal дізнався кілька ефективних способів його очищення.

Оцет і харчова сода

Паста з рівних частин оцту і харчової соди здатна творити чудеса. Нанесіть пасту на забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин, а потім видаліть губкою або щіткою. Промийте ділянку теплою водою і спостерігайте, як плями швидко зникають.

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Лимонний сік

Швидкий спосіб очистити кахельний кухонний фартух – розрізати лимон навпіл і потерти плями. Природна кислотність лимона ефективно розщеплює стійкі плями. Через кілька хвилин змийте теплою водою, і фартух буде виглядати чистим і блискучим.

Метод очищення парою

Наповнивши чайник водою і довівши до кипіння, акуратно потримайте його над забрудненими ділянками. Висока температура і волога ефективно розчиняють бруд. Після цього протріть фартух чистою ганчіркою, і він повернеться до свого первісного вигляду за лічені хвилини.

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