Як очистити брудне підвіконня: поради

UAportal підготував три ефективних рішення, як зробити брудні підвіконня знову білими. Ці методи практичні та бюджетні, з використанням звичайних побутових інгредієнтів. Вам не потрібно покладатися на дорогі засоби для чищення, коли ви можете досягти чудових результатів, використовуючи ці прості поради.

Простий спосіб зробити брудні підвіконня знову білими

Створіть суміш з рівних частин оцту та води у пляшці з пульверизатором. Нанесіть розчин на брудні підвіконня і залиште на кілька хвилин. Після цього витріть розчин ганчіркою з мікрофібри.

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Метод з харчовою содою

Харчова сода – корисний інструмент, коли справа доходить до очищення брудного підвіконня. Насипте велику кількість соди на підвіконня і змочіть ганчірку або губку водою.

Потріть поверхню круговими рухами, дозволяючи соді видалити бруд і кіптяву. Закінчивши, протріть підвіконня чистою ганчіркою.

Використовуйте силу лимонного соку

Лимонний сік – це природний та ефективний спосіб очистити брудні підвіконня. Вичавіть свіжий лимонний сік на підвіконня і залиште його на кілька хвилин. Кислотність лимонного соку розщепить бруд і плями.

Потім вологою ганчіркою або губкою витріть залишки, і ви побачите чисті та білі підвіконня. Цей натуральний засіб для чищення не лише очищає, але й залишає після себе освіжаючий цитрусовий аромат.

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