Як очистити душову лійку від нальоту: 3 корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть очистити душову лійку максимально просто та ефективно. Дізнайтеся, як за допомогою засобів, які завжди є під рукою, досягти бажаного результату.

Замочування в оцті

Наповніть поліетиленовий пакет оцтом та обв'яжіть його навколо лійки так, щоб форсунки були занурені в рідину. Його слід залишити на кілька годин або на ніч, щоб оцет розщепив відкладення. Після замочування, мішечок потрібно вийняти та увімкнути душ, щоб змити залишки засобу та розпушений зубний наліт.

Лимонний сік і паста з харчової соди

Приготуйте пасту, змішавши лимонний сік і харчову соду до утворення густої консистенції. Нанесіть її на лійку й залиште приблизно на 30 хвилин. Природна кислотність лимонного соку допоможе розщепити наліт, а абразивний характер харчової соди сприятиме його видаленню.

Розбирання для чищення

Якщо накопичення нальоту значне, душову лійку можна розібрати для ретельного очищення. За допомогою плоскогубців слід послабити з'єднання. Зняту насадку потрібно замочити в оцтовому розчині або суміші лимонного соку й води, щоб розчинити наліт. Невеликою щіткою або зубною щіткою можна почистити окремі форсунки та щілини, щоб забезпечити видалення всього бруду.

Раніше UAportal розповідав, як запобігти запотіванню пластикових вікон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!