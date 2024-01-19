Як очистити чайник від накипу: 3 дієвих лайфхаки

Щоб очистити чайник від накипу, не обов'язково витрачати гроші на дорогі розчини та таблетки з магазинів. Замість цього UAportal підготував три бюджетні лайфхаки з використанням повсякденних предметів, які так само ефективно справляються зі стійким накипом.

Оцет

Використовуйте оцет, щоб усунути накип зі стінок і дна чайника. Перед використанням розведіть 100 мл харчового оцту в літрі води. Налийте розчин у чайник і доведіть його до слабкого кипіння. Залиште кипіти до тих пір, поки не помітите, що відкладення відшаровуються від стінок чайника.

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Харчова сода

Якщо у вас металевий або емальований чайник, харчова сода може допомогти з очищенням. Наповніть його водою і додайте столову ложку соди. Доведіть суміш до кипіння і залиште приблизно на тридцять хвилин – сода допоможе розчинити вапняний наліт і відновить чистоту вашого чайника.

Фруктові шкірки

Не варто забувати про ефективність фруктових шкірок, особливо з яблук і груш, які містять натуральні фруктові кислоти. Кислоти, які в ній знаходяться, можуть ефективно боротися з накипом на чайнику. Покладіть шкірку в середину, залийте її водою і доведіть до кипіння.

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