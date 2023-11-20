Як очистити побутові прилади, не витрачаючи багато часу та коштів: поради господинь

На сучасному ринку різноманітні спеціалізовані магазини та мережі пропонують широкий асортимент побутової хімії для прибирання. Однак бувають випадки, коли певного засобу для чищення може не виявитися вдома. UAportal розповідає, що робити у таких випадках.

Чайник

Якщо в чайниках утворюється вапняний наліт, є просте рішення – використання лимонної кислоти. Розведіть лимонну кислоту в ємності з одним літром води, додайте розчин у чайник і залиште на декілька годин.

Якщо лимонної кислоти немає під рукою, замість неї можна використовувати звичайний столовий оцет. Після використання оцту ретельно промийте чайник.

Пральна машина

Також оцет ефективний для видалення накипу на нагрівальному елементі пральних машин. Раз на три місяці запускайте цикл прання без одягу з трьома-чотирма ложками лимонної кислоти, щоб запобігти раптовій поломці.

Ще однією поширеною проблемою пральних машин є утворення грибкових відкладень на ущільнювальній гумі. У воді можна розчинити хлоровмісний засіб, відомий як "відбілювач", і ретельно обробити гуму та барабан. Залиште розчин на деталях машини приблизно на 30 хвилин, а потім змийте його залишки.

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Застереження щодо виробів з нержавіючої сталі

Коли справа доходить до чищення нержавіючої сталі, важливо уникати сильно кислотних речовин. У цьому випадку лимонна кислота або оцет є ефективними та безпечними засобами.

Кухонна витяжка

Харчова сода, змішана з окропом, творить чудеса для видалення жиру. Розведіть половину стандартної упаковки харчової соди в тазику з окропом, помістіть фільтр кухонної витяжки в розчин і дочекайтеся бажаного результату. Незабаром залишаться лише залишки жиру, які можна легко відчистити.

Каструлі та сковорідки

Харчова сода здавна використовується для відновлення блиску каструль і сковорідок. Вона також досить зручна для чищення столового срібла та ювелірних прикрас. Для усунення засмічень до соди можна додати оцет, щоб отримати ефективний очищувальний розчин. Однак дуже важливо бути обережним при використанні цієї комбінації на тонких пластикових поверхнях, щоб уникнути будь-яких несприятливих наслідків.

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