Як звичайна картопля зможе допомогти у побуті: 3 дієвих лайфхаки
Картопля та її лушпиння можуть слугувати чудовими інструментами в руках досвідчених господинь. Зокрема, їх можна використати у побуті. UAportal ділиться лайфхаками, які допоможуть вам у цьому.
Заміна патчів
Косметичні патчі стали звичним доповненням до догляду за шкірою, зменшуючи набряки та приховуючи синці. Проте є цікава альтернатива – звичайна сира картопля. Нарізавши кілька шматочків і приклавши їх так само, як патчі, ви можете досягти подібних результатів без використання дорогих косметичних засобів.
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Засіб для миття скла
Забудьте про покупку дорогих засобів для миття скла. Секрет блискучих дзеркал криється в простоті звичайної сирої картоплини. Втираючи її в поверхню скляних виробів, ви можете досягти відмінного результату.
Чищення килимів
Наріжте картопляне лушпиння на невеликі шматочки і рівномірно розмістіть їх на забруднених ділянках. Залиште їх на дві години, а потім пропилососьте.
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