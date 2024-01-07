Як звичайна піна для гоління може допомогти у побуті: 3 цікавих лайфхаки

Відкрийте для себе дивовижні способи, як піна для гоління може спростити вашу рутину прибирання та покращити стан речей у домі. Будь то плями, килими чи ювелірні вироби, цей засіб має несподіваний набір практичних застосувань, які можуть вдихнути нове життя в повсякденні предмети. Про них детальніше розповідає UAportal.

Видалення плям

Піну для гоління можна використовувати для очищення плям з тканинних меблів. Насамперед потрібно розпорошити піну на забруднену ділянку і залишити її на кілька хвилин. Після цього слід протерти ділянку чистою вологою ганчіркою, щоб видалити пляму.

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Чищення ювелірних виробів

Піна для гоління має практичне застосування для чищення ювелірних виробів. Почніть з нанесення невеликої кількості піни на прикрасу і залиште її на кілька хвилин.

Потім за допомогою зубної щітки з м'якою щетиною почистіть вироби. Ретельно промийте прикраси, щоб повернути їм блиск.

Очищення килимів

Піна для гоління також ефективна для швидкого очищення килимів. Почніть з нанесення невеликої кількості піни на поверхню килима і м'яко втирайте її ганчіркою або губкою.Після нанесення залиште її на кілька хвилин, а потім промокніть чистою вологою ганчіркою.

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