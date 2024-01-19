Як облаштувати маленьку кухню: 5 порад

На маленьких кухнях часто здається, що не тільки бракує фізичного простору, але й навіть повітря. Однак проблема не лише в площі приміщення. UAportal розповів, що погане планування, неправильний вибір шаф та помилки з освітленням – все це може призвести до відчуття тісноти в кухонному інтер'єрі.

Обирайте індивідуальні рішення

Розгляньте можливість придбати індивідуальний кухонний гарнітур. Таке рішення дозволяє максимально ефективно використовувати вертикальне зберігання. Для цього переконайтеся, що верхні шафи досягають стелі, ефективно використовуючи кожен доступний сантиметр.

Компактні та функціональні прилади

Не забувайте про зручність компактних і функціональних приладів. Наприклад, блендер або мікрохвильова піч можуть виявитися неймовірно корисними. Заощаджений простір ви зможете використати для інших цілей.

Якщо ваша сім'я складається лише з кількох людей, є вдале рішення. Заміна звичайної плити на варильну поверхню з двома конфорками може звільнити додатковий простір.

Читайте також: Як самостійно укласти ламінат вдома: поради щодо ремонту

Ефективна обідня зона

В ідеальному варіанті, найкраще відокремити обідню зону у вітальні або використати підвіконня, якщо це можливо. Якщо ці варіанти недоступні, розгляньте можливість використання розкладного, висувного або трансформованого столу для економії простору.

Збільште приміщення за допомогою кольорів

Рекомендується обирати світлі та однотонні кольори як для стін, так і для кухонного гарнітура. Такий підхід плавно зливає меблі та стіни, створюючи ілюзію просторості.

Освітлення

Важливим аспектом є ретельне планування освітлення, щоб гарантувати, що кожна зона, чи то для приготування їжі, чи то для миття посуду буде добре освітлена. Крім того, пам'ятайте про важливість функціональних стельових світильників для покращення видимості по всій кухні.

Раніше ми писали про 20 лайфхаків, які допоможуть швидше прибирати квартиру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!