Як полегшити домашню рутину: хитрощі з використанням гліцерину

UAportal поділився простими, але ефективними домашніми хитрощами з використанням гліцерину, пропонуючи натуральні альтернативи магазинним засобам. Від зволожуючих спреїв до захисту від іржі – ці поради допоможуть вирішити цілу низку повсякденних потреб.

Зволожуючий спрей

Для того, щоб приготувати зволожуючий спрей, вам знадобиться 1 склянка дистильованої води, 1/4 склянки гліцерину і кілька крапель улюбленої ефірної олії, отриману суміш потрібно залити в пляшку з розпилювачем.

Перед кожним використанням його слід добре збовтувати. Засіб слід розпилювати на шкіру для отримання зволожуючого та заспокійливого ефекту. Цей простий засіб чудово підходить не лише для сухої шкіри, але й для освіження та зволоження волосся.

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Засіб для миття підлоги

Щоб приготувати засіб для миття підлоги, змішайте у відрі 1/2 склянки білого оцту, 1/4 склянки гліцерину та 2 склянки теплої води. Цим розчином можна мити підлогу для натурального та ефективного очищення.

Завдяки гліцерину підлога стає блискучою та без розводів. Крім того, цей засіб безпечний для домашніх тварин і дітей, що робить його чудовою екологічною альтернативою комерційним засобам для миття підлоги.

Захист від іржі

Для захисту від іржі змішайте рівні частини гліцерину та білого оцту і нанесіть на металеві поверхні, схильні до корозії. Цей розчин діє як захисний бар'єр, який перешкоджає утворенню іржі, тим самим продовжуючи термін служби металевих предметів.

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