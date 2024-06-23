Як забезпечити гарне самопочуття в прохолодну погоду: їжа та харчові добавки

У прохолодну пору важливо дотримуватися збалансованого та поживного раціону, щоб запобігти авітамінозу та підтримати загальне самопочуття. UAportal розповів, що дуже важливо зосередитися на виборі правильних продуктів і питному режимі.

Вибір правильних продуктів

Важливо звернути увагу на свій раціон, щоб запобігти авітамінозу. Включення продуктів, багатих на вітамін С, таких як цитрусові, болгарський перець і броколі, може зміцнити імунітет і допомогти в боротьбі із потенційними застудами.

Крім того, вживання продуктів, багатих на вітамін D, таких як молоко та яйця, може допомогти зберегти здоров'я кісток. Джерела омега-3 жирних кислот, такі як лосось і волоські горіхи, також можуть підтримати загальне самопочуття.

Важливість гідратації

Хоча може виникнути спокуса потягнутися до теплих напоїв, переконайтеся, що ви також п'єте достатню кількість води. Трав'яні чаї та тепла лимонна вода можуть бути чудовими варіантами для підтримання рівня гідратації.

Пам'ятайте, що навіть якщо ви не відчуваєте спраги, ваш організм все одно потребує достатньої кількості води для оптимального функціонування.

Вживання трав і спецій, що підвищують імунітет

Використання трав і спецій, що підвищують імунітет, може забезпечити додатковий рівень захисту. Додавайте часник, імбир та куркуму до своїх страв завдяки їхнім протизапальним та імуностимулюючим властивостям.

Ці інгредієнти не лише додадуть смаку вашим стравам, але й допоможуть підтримати ваше здоров'я в цілому. Додаючи ці корисні інгредієнти в їжу, ви можете підвищити природний імунітет організму проти сезонних захворювань.

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Користь супів і тушкованих страв

Супи, наповнені овочами та нежирними білками, можуть стати чудовим способом підвищити споживання поживних речовин, одночасно зігріваючи вас зсередини.

Намагайтеся включати у свої рецепти різноманітні овочі та цільні зерна, щоб забезпечити повний спектр поживних речовин. Додаючи до супів і рагу суміш яскравих і поживних інгредієнтів, ви зможете захистити свій організм від авітамінозу.

Вітамінні добавки як запасний варіант

У деяких випадках взимку може знадобитися доповнити свій раціон вітамінами. Зокрема, добавки з вітаміном D часто рекомендують у прохолодну погоду.

Перед тим, як приймати будь-які добавки, важливо проконсультуватися з лікарем, щоб визначити відповідне дозування і переконатися в сумісності з будь-якими існуючими ліками.

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