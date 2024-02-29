Як нейтралізувати запахи в холодильнику: 5 дієвих порад
Захист холодильника від неприємних запахів має важливе значення для збереження свіжості продуктів. UAportal розповів кілька способів, які допоможе досягти чистоти в холодильнику.
Харчова сода
Просто поставте відкриту коробку зі содою на одну з полиць, і вона поглине неприємні запахи. Важливо замінювати коробочку кожні 2-3 місяці, щоб підтримувати її ефективність.
Активоване вугілля
Кілька шматочків активованого вугілля, покладіть у контейнер і залиште на полиці. Це допоможе поглинути будь-які неприємні запахи. Вугілля також відоме своєю здатністю поглинати вологу, що допоможе запобігти появі цвілі.
Лимонні або апельсинові кірки
Покладіть кілька шкірок у невеликий мішечок з тканини й залиште його в холодильнику, щоб освіжити повітря. Їх також можна використовувати для створення домашнього мийного розчину для дезінфекції поверхонь у холодильнику.
Оцет
Змочіть ганчірку оцтом і протріть внутрішню частину холодильника, щоб усунути будь-які застарілі запахи. Крім того, оцет є ефективним природним дезінфікувальним засобом, оскільки він вбиває бактерії та спори плісняви.
Кавова гуща
Помістіть кавову гущу в контейнер з отворами або невеликий мусліновий мішечок і залиште його в холодильнику.
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