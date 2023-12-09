UAportal розповів, як не заснути, коли потрібно залишатися бадьорим. Дізнайтеся про ефективні та практичні методи, які допоможуть довше не спати.

Холодна вода

Коли людина починає відчувати сонливість, вона може бризнути холодною водою на обличчя. Шок від холодної води допоможе прокинутися і зберегти бадьорість. Крім того, холодний душ також може бути дієвим методом.

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Залишайтеся активними

Фізична активність також може змусити організм не заснути. Достатньо зробити невелику прогулянку, пострибати або просто порухатися, щоб розігнати кров. Посилений кровообіг і споживання кисню допоможуть зосередити розум і уникнути сонливості.

Пийте більше води

Підтримування рівня води в організмі може допомогти боротися з втомою. Пийте воду або трав'яний чай, щоб залишатися бадьорими та уникати занепаду сил, який виникає при зневодненні. Уникайте солодких напоїв, оскільки вони можуть призвести до занепаду енергії пізніше.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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