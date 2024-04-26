Як не дозволити мишам потрапити в дім: ефективні поради

UAportal розібрався у практичних методах боротьби з мишами та запобігання їхньому проникненню у вашу оселю. Ви зможете ефективно захиститися від шкідників.

Закрийте точки входу

Миші можуть протиснутися крізь дуже маленькі отвори, тому важливо перевірити будинок на наявність тріщин, щілин або зазорів, які можуть слугувати точками входу. Заклейте ці отвори надійними матеріалами.

Підтримуйте чистоту та порядок

Мишей приваблює їжа і тепло, тому важливо зберігати продукти в герметичних контейнерах, прибирати розлиті рідини та крихти, а також регулярно виносити сміття. Підтримання чистоти також запобігає появі інших шкідників та комах у вашій оселі.

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Використовуйте натуральні репеленти

Натуральні репеленти, такі як олія м'яти, оцет або гвоздика, можуть бути ефективними у боротьбі з мишами. Ці аромати неприємні для гризунів і можуть відлякати їх.

Встановлення пасток

Існують різні типи пасток, наприклад, мишоловки із застібкою, клейові та живі пастки. Переконайтеся, що вони розміщені в місцях, де миші зазвичай ходять, наприклад, уздовж стін або в темних кутках. Важливо розміщувати пастки так, щоб звести до мінімуму ризик випадкового потрапляння в них інших тварин.

Зверніться за професійною допомогою

Якщо нічого не допомагає, або якщо у вас сильне зараження мишами, найкраще звернутися за допомогою до професійних служб дезінсекції. Вони можуть забезпечити довгострокове рішення для боротьби з мишами в оселі.

Раніше UAportal розповідав про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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