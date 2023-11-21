Як назавжди позбутися плісняви: порада для тих, кого замучив грибок у квартирі

Деякі незвичайні лайфхаки пропонують прості і практичні рішення для усунення цвілі з вашого будинку. UAportal підготував поради, які вам точно допоможуть.

Використання оцту

Один з незвичайних і ефективних лайфхаків для боротьби з цвіллю – використання оцту. Оцет діє як природний дезінфікуючий засіб з антимікробними властивостями, який може вбивати цвіль.

Для цього змішайте рівні частини оцту і води в пульверизаторі та нанесіть його безпосередньо на проблемні ділянки. Залиште розчин на кілька годин, а потім витріть його чистою ганчіркою.

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Розчин олії чайного дерева

Ще один ефективний лайфхак для остаточного усунення цвілі – використання розчину олії чайного дерева. Вона відома своїми потужними протигрибковими властивостями, що робить її природним засобом для усунення цвілі.

Приготуйте розчин, додавши чайну ложку олії чайного дерева в пульверизатор, наповнений водою, і добре перемішавши. Розпиліть розчин на уражені пліснявою ділянки і залиште на кілька годин.

Контроль рівня вологості

Практичною порадою для запобігання росту цвілі та її остаточного видалення є використання осушувачів повітря. Цвіль розмножується у вологому середовищі, тому використання осушувачів допоможе контролювати рівень вологості у вашій оселі.

Розгляньте можливість розміщення осушувачів саме в місцях, схильних до росту цвілі, наприклад, у підвалах або ванних кімнатах. Ці пристрої ефективно витягують надлишкову вологу з повітря, створюючи несприятливе середовище для росту цвілі.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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