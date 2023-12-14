Як назавжди позбутися чорної плісняви у ванній: Ефективні поради

Коли справа доходить до боротьби з чорною пліснявою у ванній кімнаті, існують ефективні методи, для яких потрібні звичайні побутові засоби. UAportal підготував п'ять рішень, що забезпечують безпечний і простий підхід до усунення росту цвілі.

Відбілювач

Відбілювач можна використовувати як ефективний спосіб знищення чорної цвілі у ванній кімнаті. Для цього потрібно змішати розчин відбілювача з водою і розпорошити його на уражені ділянки. Якщо залишити розчин на кілька хвилин, а потім ретельно вимити, чорна пліснява зникне.

Оцет

Оцет – натуральний і нетоксичний засіб для знищення чорної плісняви у ванній кімнаті. Процес очищення включає в себе наливання нерозбавленого білого оцту в пляшку з розпилювачем і нанесення його на запліснявілі поверхні. Якщо залишити на годину перед тим, як витирати, можна ефективно усунути чорну плісняву.

Перекис водню

Налийте 3% перекису водню в пляшку з пульверизатором і нанесіть його на запліснявілі ділянки, а потім залиште на 10 хвилин перед тим, як ретельно витерти і змити.

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Харчова сода

Створюючи пасту з суміші харчової соди з водою та обережно наносячи її на запліснявілі поверхні, а потім змиваючи після очищення, ви отримуєте м'який, але ефективний спосіб викорінення чорної цвілі.

Олія чайного дерева

Процедура полягає у змішуванні двох чайних ложок олії чайного дерева з двома склянками води та розпиленні на запліснявілі ділянки, даючи їм висохнути без змивання. Потужні властивості олії чайного дерева запобігають відростанню чорної плісняви.

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