Як навести лад за 15 хвилин до приходу гостей: три корисні лайфхаки

UAportal розповідає про те, як швидко прибрати та додати гостинності вашому дому за декілька хвилин. Підготуйте свій дім до прийому гостей за допомогою цих простих і швидких порад.

Створити спеціальну зону для безладу

Один з ефективних способів швидко навести лад до приходу гостей – створити спеціальну зону безладу. Виберіть місце, наприклад, кошик або коробку, куди можна швидко зібрати речі, що лежать не на своєму місці. Цей метод швидкого прибирання дозволяє очистити поверхні і створити більш організований простір для гостей.

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П'ятихвилинне прибирання

Ще один лайфхак для наведення порядку за 15 хвилин до приходу гостей – це п'ятихвилинне прибирання. Візьміть серветку з мікрофібри і протріть нею всі видимі поверхні, такі як стільниці, столи та дзеркала. Це просте завдання миттєво зробить будинок чистішим.

Запаліть ароматичну свічку

Якщо ви хочете створити приємну та затишну атмосферу в найкоротші терміни, запаліть ароматичну свічку. Свічку з певним ароматом можна вибрати відповідно до нагоди або бажаної атмосфери. Мерехтливе полум'я і приємний аромат свічки створять затишну і привабливу обстановку, завдяки чому гості миттєво відчують себе комфортно.

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