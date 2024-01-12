Як навести лад серед дрібничок: 5 ефективних порад

Для людей, які люблять порядок і охайність, організація дрібних речей може приносити задоволення. UAportal підготував кілька корисних порад, які допоможуть вам тримати речі в порядку.

Баночки з-під дитячого харчування

Якщо у вас є кілька однакових скляних баночок, використовуйте їх як зручні контейнери для зберігання спецій. Ретельно вимийте кришки та видаліть усі паперові етикетки.

Вертикальні лотки для паперу

Ті, хто звик працювати з паперами, напевно мають кілька вертикальних лотків для зберігання важливих документів і папок. Вони також можуть слугувати місцем для зберігання літнього взуття без підборів або домашніх капців в осінньо-зимовий період.

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Баночки для пакетів

Якщо у вас залишилася гарна банка зі зручною кришкою, знайдіть їй нове застосування. Наповніть її целофановими пакетами. Однак для великих мішків може бути практичніше придбати спеціальний кошик.

Підвісні органайзери

Підвісні органайзери ідеально підходять для дрібних іграшок, дротів та інших електроприладів. Завдяки спеціальним відсікам для кожного предмета, знайти потрібну річ не складе труднощів.

Пластиковий органайзер з відділеннями

Замість того, щоб купувати різні коробки і контейнери, впорядкуйте свою колекцію прикрас за допомогою пластикового органайзера з невеликими відділеннями.

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