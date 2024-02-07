Як навчитися керувати емоціями: Декілька корисних порад

UAportal розповів про дієві техніки управління емоціями. Дізнайтеся більше про способи розвитку душевного та емоційного благополуччя.

Глибоке дихання

Роблячи повільні, глибокі вдихи, можна заспокоїти нервову систему, повернувши тіло до стану розслаблення. Одна з простих технік – глибоко вдихнути через ніс на рахунок "чотири", затримати дихання на рахунок "сім" і повільно видихнути через рот на рахунок "вісім". Це може допомогти зменшити тривогу і принести відчуття спокою розуму і тілу.

Медитація

Зосереджуючись на теперішньому моменті та без судження спостерігаючи за думками і почуттями, можна отримати більший контроль над емоціями. Щодня приділяючи кілька хвилин медитації усвідомленості, можна зменшити стрес, підвищити самосвідомість і покращити управління почуттями.

Читайте також: Як правильно медитувати, якщо ви початківець: поради спеціалістів

Догляд за собою

Піклування про себе фізично та емоційно має важливе значення. Заняття, які приносять радість, розслаблення і задоволення, можуть допомогти підвищити настрій і життєстійкість. Будь то фізичні вправи, хобі, проведення часу на природі або балування себе – турбота про себе може допомогти зняти стрес і поліпшити загальне самопочуття.

Переосмислення думок

Замість того, щоб зациклюватися на негативі, змініть перспективу, знайшовши позитивну або альтернативну точку зору, що допоможе змінити мислення і зменшити емоційний дистрес. Наприклад, замість того, щоб сказати: "Я не можу цього зробити", можна перефразувати: "Я зроблю все, що зможу, і подивлюся, що з цього вийде". Ця проста зміна в мові може мати значний вплив на самопочуття людини.

Нагадаємо, ми вже писали про прості техніки медитації для початківців.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!