Як навчитися говорити 'ні': 3 корисних лайфхаки

Коли ми стикаємося з людьми, які користуються нашою готовністю допомогти, важливо вміти сказати "ні". Відмова демонструє нашу силу, а не слабкість. UAportal розповів, як впоратися з цим, не відчуваючи дискомфорту.

Розставте пріоритети для себе

Припустимо, ваші батьки – затяті фанати свого заміського відпочинку. Вони наполягають на тому, щоб ви допомагали їм у господарстві кожні вихідні. Чітко скажіть, що ви можете приїжджати лише раз на місяць.

По-перше, у вас є своє особисте життя, по-друге, у вас є плани на вихідні, і ви маєте право проводити їх так, як вам подобається. І, нарешті, їхня заміська нерухомість – це їхній власний вибір.

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Не відповідайте на невисловлені прохання

Колега зітхає і згадує, що до зарплати ще 10 днів, а її дитині терміново потрібен новий спортивний костюм. Вони очікують, що ви запропонуєте допомогу і позичите їм гроші, особливо якщо ви показали, що завжди готові прийти на допомогу іншим. Почніть ігнорувати таку поведінку з боку оточуючих.

Уникайте виправдань

Будь-яка форма виправдання – це пастка. Знайомий повідомляє вам, що буде у вашому місті кілька днів і хотів би зупинитися у вас. Вам цього зовсім не хочеться, але ви одразу ж починаєте шукати причини для відмови, попутно вибачаючись.

Натомість будьте відвертими і скажіть, що вам це незручно, але ви знаєте недорогий готель неподалік. Якщо у відповідь почуєте незадоволення, то ви маєте справу з маніпулятором. Такі люди зосереджені лише на власних інтересах і нехтують бажаннями інших.

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