Як навчитися швидко читати: 5 ефективних порад

Навчитися швидко читати – цінна навичка, яку прагнуть розвинути багато людей, особливо студенти та зайняті люди, що хочуть ефективно отримувати інформацію. Крім того, оволодіння цим умінням відкриває можливості зануритися в безліч захопливих книг без шкоди для часу. Щоб підвищити швидкість читання, UAportal підготував п'ять ефективних прийомів.

Приглушіть внутрішній голос

Приглушення внутрішнього голосу під час читання дозволяє швидко опрацьовувати інформацію, не проговорюючи подумки кожне слово. Відмова від цієї звички значно економить час, забезпечуючи швидке засвоєння інформації мозком.

Розширюйте поле зору

Тренування очей, щоб вони могли охопити цілий абзац або сторінку, є важливим, якщо ви прагнете читати швидко. Розширення поля зору дає змогу легко сприймати текст, не зациклюючись на окремих словах. Вправи на периферійний зір, такі як використання таблиці Шульте, покращують цю навичку.

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Відмовтеся від перечитування слів

Позбавтеся тенденції перечитувати фрази, оскільки це знижує швидкість читання. Щоб позбутися цієї звички, зосередьтеся, не допускаючи затягування і безцільного читання. Тренуйтеся миттєво утримувати фрази в пам'яті, щоб не повертатися до попередніх абзаців.

Опануйте "поверхневе читання"

Техніка "поверхневого читання" полягає у швидкому виокремленні найважливіших фактів серед значної кількості інформації. Цей підхід передбачає подумки виокремлювати ключові фрази з тексту, що дозволяє швидко отримувати необхідну інформацію.

Контролюйте швидкість читання

Перш ніж застосовувати вищезгадані техніки, виміряйте свою поточну швидкість читання. Визначте, скільки символів ви читаєте за одну секунду, зазвичай це близько 25 символів. Намагайтеся збільшити цю кількість до 49, що свідчить про підвищення ефективності читання.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

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