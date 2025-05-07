Як навчити дитину розмовляти і коли варто звернутися до логопеда

У Тані мала почала розмовляти в рік. А Машині близнюки одразу заговорили реченнями в півтора. А у Свєти… Дорогі батьки! Порівнювати темп мовного, та й, власне, будь-якого розвитку дітей — невдячне завдання. Ваша дитина в будь-якому випадку буде в якихось моментах відставати від інших, і цей факт лише засмутить вас чи того гірше – змусити думати, що з малюком щось не так.

Все, що від вас вимагається, — розумний підхід та уважність, а також регулярні консультації з педіатром та візит до логопеда у 2-3 роки.

Затримку мовного розвитку діагностувати нескладно, але це роблять фахівці. Ми ж дамо поради, як навчити дитину розмовляти — в індивідуальному та зручному для неї темпі.

Як розвивається мова

Давайте докладніше розглянемо поетапний розвиток мови, починаючи з перших місяців життя малюка.

До року

У віці 1-3 місяців дитина вимовляє голосні звуки рефлекторно — у відповідь на зовнішні чинники. Наприклад, з появою в кімнаті мами/тата або під час купання. Через кілька місяців починається лепет — промовляння складів. Осмисленість мовленнєвих реакцій продовжує розвиватися, і вже у 10 місяців дитина має в активі близько 10 простих слів.

Мотивацією для подальшого розвитку є інтерес до зовнішнього світу. Малюк розуміє взаємозв'язок між тактильними, зоровими та слуховими відчуттями та зверненою до нього мовою.

Рекомендації батькам: розмовляйте з дітьми від народження. Мамині слова, віршики та пісеньки безпосередньо впливають на мовні центри в корі головного мозку дитини, стимулюючи їх для більш активного розвитку.

Від року до двох

Саме тоді діти усвідомлюють важливість мови при взаємодії з оточенням. Вони охоче йдуть на контакт з дорослими, іншими дітьми та використовують для обміну інформацією свій ще мізерний словниковий запас. До кінця другого року він становитиме близько 50 слів.

Рекомендації батькам: щоб збільшити кількість слів в активі дитини, промовляйте назви предметів, що знаходяться у її полі зору. Актуальні заняття з карток Домана — із зображеннями тварин, предметів. Дитина дивиться на картку, а мати чітко промовляє назву того, що на ній намальовано. Також можна показувати на будь-які предмети з навколишнього середовища і називати прикметники: яскраве сонце, склянка прозора, море тепле.

Велике значення має розвиток дрібної моторики, оскільки під час пальчикових ігор, "ладушок" та ін залучені комунікативні центри головного мозку.

Від двох до трьох років

Дитина буквально на очах розширює свій словниковий запас. Вона добре оперує простими пропозиціями, легко заучує пісеньки, вірші. Настав час розвитку артикуляції — правильної вимови звуків. У цьому допоможуть тренування — імітація шумів, побутових звуків, спів птахів.

Поправляйте дитину, якщо вона щось сказала неправильно. Але робіть це м'яко, позитивно, щоб вона не переживала, що поки що не дуже виходить.

Рекомендації батькам:простежте, коли малюк говорить краще — у спокійному стані чи навпаки під час підвищеної активності? Це допоможе вибрати зручніший час для занять.

Від чотирьох до шести років

З кожним роком дитина все краще опановує навички вербального спілкування. У дошкільному періоді у його активі:

3000 слів;

правильна вимова звуків;

коректна побудова речень;

активний інтерес до книг та, можливо, вміння читати;

запам'ятовування великих (до 3-4 строф) за обсягом віршів, пісень.

Рекомендації батькам: настав час для спільного прочитання та обговорення книг. Якщо дитина поки що не вміє читати — нехай це роблять за неї батьки. Потім можна обговорити сюжет, розглянути картинки та поділитись враженнями. Намагайтеся підбирати незвичайні епітети, розповідати про свої враження у фарбах, з емоціями. Дитина підсвідомо буде копіювати ваш стиль мови.

Можна грати в ігри — крокодил, нісенітниця, скрабл. Вони розвивають навичку швидкого підбору слів, тренують пам'ять, винахідливість, увагу, що неминуче позначиться на багатстві мови.

Коли варто звернутися до логопеда

Є теорія економії енергії, коли простежується залежність темпів розвитку промови від загального енергетичного запасу дитини. Простіше кажучи, якщо у дітей мало енергії, вони мляві, малорухливі, апатичні — то й розмовляти починають пізніше за своїх однолітків.

Крім того, у дітей можуть бути проблеми зі сприйняттям інформації під час навчання. Наприклад, якщо знижена здатність до наслідування, то малюк неохоче повторюватиме за вами пісеньки, фрази, звуки тварин. Також бувають проблеми зі слухом, які виявляються лише при спробах навчити дитину говорити. Найпоширеніше захворювання – алалія. Коли у малюка відзначають пізню появу мовних реакцій, порушення звуковимови та складової структури, мізерність словникового запасу.

Інші медичні причини затримки мовного розвитку:

аномалії та порушення обміну в ЦНС;

психічні недуги, епілепсія;

гідроцефалія, ішемія головного мозку, підвищений ВЧД;

ДЦП, патології мозкових судин та ін.

Щоб виключити ці захворювання, потрібно пройти комплексну діагностику. Для початку варто відвідати таких лікарів: педіатр, логопед, невролог, ЛОР.

Далі вони направлять на лабораторні та інструментальні дослідження: аналізи крові, УЗД, КТ, МРТ, аудіометрію та ін.

Якщо обстеження показало, що дитина абсолютно здорова, спробуйте знайти психологічні причини затримки мовного розвитку:

Гіперопіка батьків. Відсутність соціалізації дитини. Підвищена тривожність. Занижена самооцінка. Негативне психологічне середовище: жорсткість у вихованні, фізичні покарання, залякування та ін.

Виявити причину поганої мови у малюка та усунути її – це вже половина справи. Далі батькам потрібно докласти максимум сил і часу, щоб наздогнати втрачене та привести рівень розвитку мови до вікових норм.

10 порад, як навчити дитину розмовляти

Заберіть смочок. Дослідження показали, що чим довше дитина використовує цей девайс, тим пізніше починає говорити. Смочок негативно впливає на прикус, уповільнює ріст зубів, може порушити грудне вигодовування – причин відмовитись від нього багато. Заучуйте з малюком пісеньки та віршики. По-перше, римовані рядки вимовляються набагато легше. По-друге, дитина навчиться розуміти ритм тексту, інтонаційні відтінки, смислові акценти. Це все зробить її більш різноманітною. "Я тебе не розумію" — говоріть так щоразу, коли дитина говорить щось своєю, незрозумілою для оточення, мовою або показує жестами. Поки вона чітко і ясно не висловить свого прохання, батьки не повинні на неї реагувати. Спочатку така вправа дратуватиме малюка, проте він швидко звикне — щоб щось отримати, потрібно назвати це правильно. Грайте в угадники, ребуси, шаради з дітьми будь-якого віку. Ще є чудова гра, що розвиває мислення та здатність підбирати потрібні слова, – "10 питань". Ви задумуєте будь-який предмет чи кіногероя, а дитина за допомогою 10 питань з односкладовою відповіддю "Так/Ні" має вгадати, що саме ви загадали. Використовуйте логопедичні прийоми. Наприклад, зарядку для язика, щік та губ. Робіть її разом – це легко та весело. Надуйте щоки, поцокайте язиком, спробуйте дістати їм до носа або підборіддя. Пустіть в дію ігрову форму занять. Під час гри дитина набагато швидше та ефективніше запам'ятовує нові слова, словосполучення, вимову. Спробуйте освоїти пальчиковий театр: мініпостановки забезпечать подвійний ефект, що розвиває мову та дрібну моторику. Іграшки на палець для такого театру можна придбати у магазині дитячих товарів або зробити самостійно. Плутайте дитину. Пограйте в таку гру: дорослий каже пропозицію з помилкою, а малюк намагається її виправити. Наприклад: "Машина їде небом" - дитина виправляє: "Не по небу, а по дорозі", "Собака летить до мене" - "Не летить, а біжить". Ця захватна гра добре формує сприйняття мови, як засоби передачі. Займіться творчістю. Нехай син чи дочка знайдуть заняття до душі: малювання, співи, гра на інструментах, театральні виступи. Будь-яка творчість стимулює роботу мозку. Геть гаджети. Педіатри та логопеди б'ють на сполох: тотальне захоплення смартфонами зменшує темпи мовного розвитку. Вчені Великобританії провели дослідження з вибіркою з 900 дітей віком від 0,5 до 2 років. Щодня вони проводили по пів години зі смартфоном, планшетом чи електронною грою. У п'ятої частини респондентів спостерігалося зниження мовлення на 49%. Висновки зробити неважко. Тому хочете, щоб малюк заговорив вчасно — геть гаджети. Читайте багато, читайте з дитиною, читайте самі, читайте щодня. Книги не тільки розвивають уяву, а й поповнюють словниковий запас, формують здатність робити логічні висновки, запам'ятовувати сюжети та дійові особи. Важко знайти корисніший для загального розвитку дитини засіб, ніж книга.

Резюмуючи сказане, хочеться трохи заспокоїти батьків: ті чи інші проблеми із мовою зустрічаються у 25% дошкільнят. Вже до кінця молодшої школи ситуація значно вирівнюється — порушення спостерігається лише у 7% дітей, а до підліткового періоду — ще менше.

Якщо ви активно займатиметеся з дитиною, відвідуватимете логопеда і виконуватимете його призначення — всі мовні проблеми залишаться в минулому. Успіхів!