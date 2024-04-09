Як нарізати свіжий хліб рівно та без крихт: 3 цікавих лайфхаки

При нарізці свіжого хліба часто утворюються нерівні шматочки і крихти. UAportal підготував практичні лайфхаки, які допоможуть уникнути цього.

Техніка нарізання

При нарізанні свіжого хліба слід використовувати зубчастий ніж, щоб захопити буханець і зробити чисті зрізи. Щоб зменшити кількість крихт, важливо дати йому повністю охолонути перед нарізанням. Обережно, але міцно тримаючи буханець і використовуючи м'які рухи, можна зберегти рівну скибку і запобігти утворенню надмірної кількості крихт хліба.

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Лайфхак із заморожування хліба

Для кращого результату нарізки спробуйте заморозити свіжий хліб на кілька годин перед тим, як нарізати. Коли він частково замерзне, він стане твердішим і дозволить нарізати його чистіше, без зайвих крихт.

Видалення хлібної скоринки

Щоб мінімізувати кількість крихт і зберегти рівні скибочки, перед нарізанням хліба слід видалити хлібну скоринку. Акуратно відрізавши краї буханця зазубреним ножем, можна ефективно видалити скоринку. Це зменшує ймовірність кришіння і сприяє отриманню чистих, рівних скибочок хліба.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цільнозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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