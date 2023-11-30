Як нарізати цибулю і не заплакати: дієві способи

Нарізання цибулі часто стає неприємним процесом через подразнення очей. UAportal розповідає про ефективні методи, як нарізати цибулю і при цьому не заплакати.

Охолодіть цибулю

Один з лайфхаків для того, щоб не плакати під час нарізки цибулі – покласти цибулю в холодильник приблизно на 30 хвилин перед тим, як її нарізати. Охолодження цибулі мінімізує виділення речовин, які викликають подразнення очей. Крім того, використання гострого ножа для нарізання цибулі може допомогти ще більше зменшити їх виділення.

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Ріжте біля води

Ще одна корисна порада – нарізати цибулю під краном з проточною водою. Вода діє як природний бар'єр, змиваючи подразнюючі речовини, що виділяються під час нарізання цибулі, і знижуючи ймовірність їхнього потрапляння в очі. Ви можете нарізати цибулю під включеним краном або поставити поруч миску з водою, щоб сполоснути ніж і цибулю після нарізки.

Використовуйте захисні окуляри або вентилятор

Якщо під час нарізання цибулі у вас часто сльозяться очі, подумайте про використання захисних окулярів. Вони забезпечують захист очей, запобігаючи потраплянню в них подразнюючих речовин. Крім того, розміщення вентилятора біля місця різання може допомогти здути подразники, зменшивши ймовірність появи сліз.

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