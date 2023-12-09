Як нарізати цибулю без сліз: три лайфхаки

UAportal розповів про корисні лайфхаки для нарізки цибулі. Дізнайтеся про три способи, які допоможуть не зронити жодної сльозинки.

Охолоджена цибуля

Трюк з охолодженою цибулею – це лайфхак, який допоможе нарізати цибулю без сліз. Покладіть цибулину в холодильник приблизно на 30 хвилин. Холодна температура сповільнює вивільнення речовин, які викликають сльозотечу.

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Промити перед нарізкою

Також практичним заходом є промивка цибулі перед нарізкою. Цей метод допомагає змити подразнюючі речовини, запобігаючи їх потраплянню в очі та викликанню сльозотечі.

Гострий ніж

Використовуйте гострий ніж під час нарізання цибулі. Тупий ніж може завдати більше шкоди клітинам цибулі, вивільняючи більше речовин, що викликають сльозотечу.

Нагадаємо, що ріпчаста цибуля є популярним інгредієнтом у багатьох стравах, але як її почистити та нарізати без сліз. UAportal розповідає про 15 дієвих методів.

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