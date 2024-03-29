Як надовго зберегти чистоту вікон після миття: 3 практичних лайфхаки

Підтримувати вікна в чистоті дуже важливо для створення охайного і затишного житлового або робочого простору. UAportal підготував кілька практичних лайфхаків, як зберегти їх вигляд бездоганним протягом тривалого періоду часу.

Оцет та вода

Суміш рівних частин білого оцту і води в пляшці з розпилювачем можна використовувати як економічно ефективний і натуральний миючий засіб. Цей розчин дуже ефективно видаляє бруд, жир і плями від води з вікон. Він також відштовхує пил і допомагає запобігти появі розводів, сприяючи збереженню чистоти на довший час.

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Скребок

Скребок з мікрофібровою насадкою пропонує швидке та ефективне рішення для миття вікон. Використовуючи скребок, почніть зверху і потягніть вниз одним плавним рухом, щоб видалити зайву рідину і забруднення, зменшуючи ймовірність появи розводів і підтримуючи чистоту вікон на довший час.

Регулярне прибирання

Регулярне прибирання має важливе значення для запобігання накопиченню бруду та пилу на вікнах. Використовуйте ручний пилосос з м'якою насадкою для видалення сміття з підвіконь. Така практика запобігає потраплянню бруду на вікна при відчиненні та зачиненні, тим самим подовжуючи період чистоти вікон.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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