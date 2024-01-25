Як мити вікна без розводів: Корисні поради

Досягнення бездоганної чистоти вікон є спільною проблемою для багатьох власників будинків. UAportal поділився ефективними методами для забезпечення чистоти без розводів.

Оцтовий розчин

Для досягнення бездоганного вигляду вікон одним з ефективних методів є використання оцтового розчину. Рівні частини білого оцту і води слід змішати в пульверизаторі. Потім розчин слід розбризкати на вікно, а потім протерти скло серветкою з мікрофібри. Кислотні властивості оцту допомагають роз'їсти будь-який бруд або кіптяву на вікні, залишаючи після себе блиск без розводів.

Читайте також: Чому після миття вікон залишаються розводи: пояснення експерта та ефективний мийний засіб

Серветка з мікрофібри

Ще одна порада для досягнення бездоганного вигляду вікон – це використання серветки з мікрофібри. Вони чудово підходять для миття, оскільки чудово поглинають вологу і залишають поверхню сухою та без розводів. Після нанесення мийного розчину серветкою з мікрофібри слід протерти скло круговими рухами, що допоможе видалити розводи, які залишилися, і залишити вікно блискуче чистим.

Полірування газетою

Після миття вікон слід відполірувати скло шматком газети. Чорнило в газеті діє як м'який абразив, допомагаючи видалити будь-які розводи, що залишилися. Цей простий і економічно ефективний метод є чудовим завершальним кроком для того, щоб вікна виглядали мали найкращий вигляд.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!