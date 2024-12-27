Як чоловіка не перетворити у шлюбі в підкаблучника

Як так відбувається: виходиш заміж за впевнену в собі, сильну і незалежну людину. А через якийсь час помічаєш, що від його мужності не лишається й сліду… Хто чи що так сильно вплинуло на нього? Невже це ми, жінки, настільки згубно впливаємо на своїх партнерів, вбиваючи в них ті якості, які спочатку полюбили? Давайте розумітися.

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Что есть мужественность и как ее можно убить

Мужественность — это совокупность характеристик личности мужчины. Основные из них — способность проявлять твердость, решительность, волю, переносить физическую и психологическую боль. На само деле характеристик мужественности около двух сотен. Но есть ли смысл перечислять их, если мы и так все знаем, как выглядит и ведет себя мужественный человек?

И что интересно, именно эти качества привлекают женщин в начале отношений. Мы восхищаемся, как мужчины ловко управляют мотоциклом, побеждают в кулачных боях, жмут 150 кг от груди в спортзале и так далее. В ухаживаниях нам нравится инициативность с нотками командования: "жду у подъезда, у тебя 5 минут на сборы". А то, как мужчины завершают ссору — ударом кулака по столу или настойчивой просьбой прекратить этот балаган — нас приводит в восторг. Ведь если он так решителен и силен, значит, с ним спокойно и безопасно.

Вспомните, как в юности нас привлекали плохие парни, которые, в отличие от домашних заучек, были совсем не паиньками, но их мужественность была видна за километр. Куда же эти качества деваются со временем?

Как раз после замужества, когда женщина уже считает себя вправе устанавливать правила и менять уклад жизни мужчины — своего мужа, начинают происходить неприятные метаморфозы.

В первые годы брака, да еще и если рождается ребенок, происходит адаптация к новым условиям жизни. Появляются новые заботы и обязанности, возрастает груз ответственности, возникают страхи недотянуть, не соответствовать, не справиться. Из-за этих страхов, а также под давлением женщины мужчина все реже проявляет свою маскулинность. Там, где он мог раньше гаркнуть или хлопнуть дверью и уйти, уже появляется компромисс или же полное потакание прихотям/претензиям жены.

Постепенно женщина начинает отвоевывать себе все больше пространства:

"Не надо ехать на рыбалку, мне нужна помощь с малышом".

"Не дружи с Федей, он какой-то странный".

"Продай мотоцикл, ездить опасно, а у тебя дети".

"Зачем тебе эти гонки, лучше почитай детям книжку".

"Спортом можно и дома заниматься, лучше оплати мне маникюр".

Такие фразы все чаще звучат в доме. И если раньше ваш вольный волк мог бы оскалиться на попытку захвата его территории, то теперь этот домашний песик лишь умиленно смотрит на хозяйку — он ведь ее любит и хочет, чтобы ничто ее не огорчало.

Проходит время, и женщина начинает жаловаться: "Эх, мой оладушек уже не тот". Страсть куда-то исчезла, муж стал инертным, ленивым и безынициативным. Он изменился до неузнаваемости.

Влияние тестостерона

Еще в прошлом веке медики обнаружили, что уровень "мужского" гормона — тестостерона — стремительно снижается. Это чревато кучей проблем — начиная от повсеместного появления людей неопределенного пола (третий пол, Х-гендер) и заканчивая окончательным исчезновением стереотипного мужского образа.

Для справки:гормон тестостерон определяет мужскую сущность. Он регулирует развитие мышц, работу половых органов и сердечно-сосудистой системы. Вырабатывается тестостерон в тестикулах и частично в коре надпочечников. Организм здорового мужчины синтезирует около 7 мг тестостерона в сутки.

С возрастом или под влиянием некоторых факторов (питание, режим дня, состояние здоровья, экология) выработка тестостерона может замедляться. Также на нее негативно влияет злоупотребление алкоголем, курением и прием наркотических веществ.

В последние годы тенденция к снижению количества тестостерона в крови мужчин лишь растет.

Так, в 80-х годах среднестатистический мужской организм синтезировал данного гормона на 15% больше, чем сейчас. Темп снижения выработки гормона увеличивается, и сегодня составляет примерно 1% в год.

Однако это не все. На падение тестостерона влияет и избыток эстрогена — "женского" гормона. Он бьет по сексуальному влечению, провоцирует потерю мышечной массы путем замены ее на жировую ткань. Фигура мужчины становится похожей на женскую — бедра округляются, снижается интенсивность роста волос на лице и груди, увеличиваются молочные железы.

Как это сказывается на мужчинах и их мужественности? Мужчину с избытком эстрогена и недостатком тестостерона определить нетрудно, и не только по фигуре-груше. Прежде всего меняется его психоэмоциональное состояние. Он становится по-женски нестабильным в плане настроения, может устроить истерику, обидчив и раздражителен.Отходят на второй план такие истинно мужские качества, как:

инициативность,

решительность,

ответственность,

смелость,

упорство.

Поэтому если исследовать причины, почему мужчины теряют свой мужской облик, то исключать физиологию никак нельзя.

"Петенька, будь осторожен"

Желание во что бы то ни стало уберечь ребенка от всяческих опасностей вполне понятно. Но мамам стоит помнить, что они воспитывают не сынишку, а будущего мужчину. Нужно давать ему достаточно свободы и пространства, чтобы набить шишки, получить бесценный опыт, научиться отстаивать свои интересы и защищаться.

К сожалению, многие мамы не осознают этого и продолжают "стелить соломку" даже взрослому парню: кормят, поят, обстирывают, дают карманные деньги, не отпускают жить отдельно и так далее.

На выходе мы имеем 20-летнего парня, который совершенно не имеет представления, как жить одному, как зарабатывать деньги, обслуживать самого себя, да и строить жизнь в целом.

Любая проблема такого человека поставит в ступор, ведь он привык, что все решает мамочка с папочкой. А сам он особо ни на что не способен. А теперь представим, что такому незрелому и инфантильному парню встретилась девушка, они создали семью и родили ребенка. Тогда уже ему нужно осваиваться новую роль — отца семейства. А это невозможно, потому что роль, которая была до этого — взрослого мужчины — ним так и не освоена.

Девушке, которая находится рядом, придется или уйти, или провести немалую работу, чтобы превратить маменькиного сыночка во взрослого, полноценного мужчину и таки воспитать в нем мужественность. А именно:

Перестать нянчить мужа, как делала до этого ее мама. Не решать его проблемы на работе, не покупать ему одежду, не сопровождать на походы к врачу и пр. Просить о помощи не только в сложных ситуациях, но и по мелочи. Нагружать бытовыми заботами, определить зоны ответственности за организационные вопросы (оплатить коммуналку, вызывать сантехника и т. д.). Не быть его спонсором. Нет денег — найди сам, экономь, планируй траты. Ограничить власть его мамы. Некоторые свекрови и после женитьбы сына продолжают активно участвовать в его жизни. При этом они не считаются с планами молодой семьи. Не делать вместо него мужскую работу. Мужчина должен уметь справляться с физической работой и делами, которые ну никак не потянет женщина. Если не может — пусть нанимает помощников, но без привлечения жены к решению этих вопросов. Поддерживать, хвалить и верить в него. Ничто так не мотивирует мужчину, как то, что женщина его ценит и гордится им. Показывайте это так часто, как только можете.

Эти советы актуальны не только для вчерашних маменькиных сыночков, но и для всех остальных мужчин. Ведь даже если вам достался самостоятельный, независимый от мамы мужчина, возможно ваши ошибки привели к тому, что он в какой-то степени потерял эти качества. А чтобы вернуть их, потребуется работа в паре — он со своей стороны, а вы со своей.

Как восстановить мужественность

Если вы заметили неприятные метаморфозы в своем мужчине и осознали свою ответственность за них, значит, вы уже готовы что-то поменять. Поэтому:

Поймите, что мужчины гордятся тем, что они мужчины. И женщинам стоит аккуратно относиться к этому чувству. Более того, вы тоже должны искренне гордиться, что рядом с вами — настоящий мужчина. Показывайте ему это, подчеркивайте его мужские поступки и решения. Не запрещайте мужчине проводить время в мужской компании. Даже если вам не нравятся его друзья или у вас куча семейных дел — ослабьте поводок. Подарите своему партнеру несколько часов в мужской компании — ему действительно это нужно. У мужчины должно быть хобби, на которое он будет тратить время и деньги. Примите его увлечения и он ответит вам тем же. Даже если вам очень хочется помочь ему в решении какой-то проблемы — отступите. Скажите, что доверяете ему и верите, что он справится. И он справится. Оставляйте последнее слово за ним. Помните, что гораздо мудрее получить желаемое добром, чем с помощью открытой конфронтации. Возложите на него ответственность за определенные дела или решения. Не взваливайте все на себя, ведь потом вы первая же возмутитесь его бестолковостью и необязательностью. Верьте в его цели. Даже если они кажутся вам призрачными или вовсе дурацкими. Ваша вера будет толкать его буквально на подвиги, а когда все получится — вы оба будете наслаждаться результатом.

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Эти простые и эффективные советы помогут вам сохранить гармонию в отношениях. Если их придерживаться, ваш мужчина будет оставаться собой, а вы — все так же счастливы, как и в первые годы ваших отношений.