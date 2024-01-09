Як чоловікові виглядати дорого: Стильні поради

У сучасному суспільстві багатство означає стриману елегантність і вишуканий стиль. UAportal розповів, що для чоловіків існує кілька золотих правил, які допоможуть покращити зовнішній вигляд.

Уникайте брендування

Ваш одяг повинен підкреслювати стиль, але не демонструвати ваш фінансовий добробут. Успішні люди ніколи не намагаються засліпити інших демонстрацією багатства. Така практика частіше спостерігається серед тих, хто не має за плечима достатку.

Не говоріть про власний успіх

Справді успішні люди не вихваляються своїми угодами, прибутковими проєктами, дорогими покупками чи вигідними інвестиціями. Вони утримуються від надмірних розмов про бізнес і плани.

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Стриманість

Категорично уникайте яскравих кольорів. Замість цього зосередьтеся на позачасовій елегантності. Виділяйтеся за допомогою дрібних деталей, таких як добре випрасувана сорочка з коміром-стійкою або блискучі туфлі в поєднанні з витонченим вовняним джемпером.

Відсутність ідеальності

Нема потреби демонструвати абсолютно ідеальний новий одяг, свіжу зачіску, годинник або манікюр. Навіть англійські аристократи допускали, щоб їхній одяг з часом виглядав трохи зношеним. Покажіть атмосферу безтурботності.

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