Як чоловікові удосконалити свій образ: Модні поради

UAportal підготував три лайфхаки, як додати стилю до образу. Дізнайтеся про цінні методи, які допоможуть змінити зовнішній вигляд чоловіка на краще.

Використання аксесуарів

Один з простих способів покращити свій образ – вибрати яскраві прикраси або стильний шарф. Таким чином, можна перетворити просте вбрання на модний образ, продемонструвавши свій унікальний стиль.

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Поєднання стилів

Створити глибину та об'єм у вбранні можна за допомогою техніки поєднання стилів. Змішуючи та поєднуючи різні текстури та довжини, можна створити візуально привабливий, стильний образ. Не соромтеся експериментувати з різними варіантами одягу.

Купуйте одяг на замовлення

Наполегливо рекомендуємо придбати кілька речей, зроблених на замовлення, які ідеально сидять на фігурі. Добре підібраний одяг здатен миттєво покращити образ, створюючи витончену, витончений стиль.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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