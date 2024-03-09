Як використовувати засіб для миття посуду в побуті: 3 корисних лайфхаки

Засіб для миття посуду – це основний побутовий продукт, який спрощує життя багатьох господарів. Однак більшість людей можуть не здогадуватися, що цей універсальний засіб для чищення має щонайменше три інших призначення. UAportal розповів про його маловідомі способи застосування.

Догляд за квітами та боротьба з бур'янами

Змішайте одну столову ложку засобу для миття посуду з однією склянкою солі та 4,5 літрами оцту. Після змішування перелийте суміш у розпилювач і нанесіть її безпосередньо на бур'яни.

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Холодний компрес

При незначних побутових травмах і синцях засіб для миття посуду можна перетворити на зручний холодний компрес. Налийте його у герметичний пакет, покладіть його в морозильну камеру і дайте йому замерзнути. В результаті вийде чудовий холодний компрес, який може полегшити біль і зменшити набряк при прикладанні до травм.

Засіб від набридливих шкідників

Щоб позбутися мошок, ви можете приготувати просту, але ефективну пастку. Візьміть пів склянки білого або яблучного оцту і додайте 6-8 крапель засобу для миття посуду.

Потім додайте теплої води, щоб утворилася густа піна. Мошки злетяться на пряний запах і залишаться в пастці.

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