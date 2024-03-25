Як можна використати крохмаль в побуті: 3 цікавих лайфхаки

Дізнайтеся про практичні та нестандартні способи застосування крохмалю в домашньому господарстві. UAportal розповів про корисні лайфхаки з цим продуктом, такі як видалення плям, освіження тканин і природна боротьба з мурахами, забезпечуючи нетоксичні та ефективні рішення для поширених побутових проблем.

Засіб для виведення плям

Крохмаль може слугувати ефективним засобом для видалення стійких плям на різних поверхнях. Щоб приготувати пасту, слід ретельно змішати однакову кількість крохмалю та води до утворення густої консистенції. Нанесіть засіб на забруднену ділянку і дайте йому повністю висохнути, а потім видаліть його щіткою.

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Освіження тканини

Суміш невеликої кількості крохмалю і води в пляшці з розпилювачем можна використовувати для створення освіжувача для тканин. Обережно розпиліть цей розчин на штори, постільну білизну або інші тканинні поверхні, щоб ефективно нейтралізувати неприємні запахи та надати їм чистого, свіжого аромату.

Засіб для боротьби з мурахами

Якщо ви хочете ефективно боротися з мурахами природним способом, скористайтеся крохмалем. Просто посипте тонким шаром місця, через які мурахи проникають у будинок. Крохмаль розсмоктується в шлунках мурашок, що врешті-решт призводить до їхньої загибелі.

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