Як можна використати кісточку авокадо: цікаві лайфхаки

Авокадо відоме чудовим смаком і поживними властивостями. Хоча найчастіше споживають м'якоть фрукта, є декілька способів використання його кісточки. UAportal поділиться цими лайфхаками.

Масаж для зняття стресу

Кісточки авокадо можуть слугувати для масажу в домашніх умовах. Візьміть 5-10 кісточок і використовуйте їх в масажі для себе або членів родини. Також, ви зможете зняти напругу і зменшити стрес, постоявши на кісточках декілька хвилин.

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Натуральний тонізуючий скраб для шкіри

Чудовий догляд за шкірою не повинен базуватися виключно на дорогих спа-процедурах або магазинних косметичних засобах. Зробіть натуральний скраб, подрібнивши кісточку авокадо і змішавши її зі сметаною. Масажними рухами нанесіть цю суміш на чисту вологу шкіру, а потім змийте водою. Скраб допоможе відновити тонус шкіри.

Натуральний шампунь

Помістіть кісточку авокадо в духовку, щоб ретельно висушити її. Висушену кісточку подрібніть на дрібний порошок за допомогою кухонних приладів. Потім прокип'ятіть порошок з будь-яким якісним шампунем близько 30 хвилин. Перелийте шампунь у зручну ємність, використовуючи кілька шарів марлі для фільтрації. Такий метод сприятиме покращенню стану волосся.

Нагадаємо, ми писали, що для людини нормою є вживання від половини до одного авокадо на день.

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