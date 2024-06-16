Як мінерали вплинуть на людей: гороскоп для трьох знаків зодіаку

UAportal розкрив інсайти про вплив енергій агату, топазу і сердоліку на Тельця, Діву і Козорога. Дізнайтеся, що очікує на цих знаків зодіаку.

Телець

Агат, барвистий камінь з різноманітними переливами і переходами кольору, асоціюється з добротою, м'якістю, спокоєм і захистом від чорної магії. Люди, народжені під знаком Тельця, будуть відчувати ці якості більше, ніж будь-коли. Їх співчутлива натура проявиться в тому, що вони пропонуватимуть підтримку і розуміння оточуючим.

Діва

Топаз, доступний в різних відтінках, включаючи синій, золотий, рожевий і червоний, має здатність посилювати інтуїцію і впливати на інших. Люди, народжені під знаком Діви, будуть відчувати загострене почуття інтуїції і глибший зв'язок зі своєю внутрішньою мудрістю.

Довіряючи своїм інстинктам, Діви можуть дозволити їм керувати важливими рішеннями. Вплив топазу покращить комунікативні навички, що дозволить позитивно впливати на тих, хто їх оточує. Прийнявши силу цього каменю, можна посилити свої природні здібності і внести ясність у взаємодію з іншими людьми.

Козоріг

Вважається, що сердолік з його теплим медовим відтінком нейтралізує хвороби, зміцнює фізичне здоров'я і притягує багатство. Цілющі властивості сердоліку максимально підтримають загальне здоров'я Козорогів і допоможуть подолати будь-які перешкоди, що виникатимуть.

Прийнявши достаток, який приносить цей камінь, вони можуть дозволити йому проявитися у всіх сферах свого життя. Довіряючи силі сердоліку, є можливість привернути процвітання, успіх і оновлене відчуття мети.