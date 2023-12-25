Як змінювались подушки протягом років: 4 неймовірні факти

Подушки мають цікаву історію, сповнену дивовижних фактів, про які мало хто знає. UAportal розповів, як протягом років подушки виконували різноманітні функції і залишили свій слід у багатьох культурах.

Перші подушки

Стародавні подушки були зроблені з каміння, забезпечуючи своєрідне, але практичне призначення. Тисячоліття тому люди використовували цей матеріал, щоб запобігти потраплянню комах і личинок у ніс і вуха під час сну.

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Подушки стародавнього Єгипту

Стародавні єгиптяни вважали голову духовним центром тіла, а отже, подушки мали духовне значення. Ці подушки не тільки мали на меті вирівняти голову і плечі, але й провітрити шию. Зазвичай їх виготовляли з каменю, дерева, обтесували і полірували, щоб виконати ці духовні та фізичні завдання.

Китайські подушки

Вважалося, що надто м'які подушки виснажують життєві сили. Як наслідок, китайці використовували керамічні, дерев'яні або шкіряні предмети, що відображає їх культурний погляд на призначення подушок.

Подушки з гречкою

Подушки з гречаною "начинкою" мають велику популярність в Азії завдяки їхній винятковій міцності та шумоізоляції. Ці подушки, відомі своєю пружністю наповнені гречаним лушпинням і особливо цінуються людьми, які відчувають біль у шиї, за їх значні терапевтичні переваги.

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