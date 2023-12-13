Як максимально ефективно використати простір у шафі: Корисні поради

UAportal розповів, як можна зберегти місце у шафі. Дізнайтеся про корисні поради, які допоможуть максимально ефективно використати вільний простір.

Задня частина дверей

Щоб забезпечити простір у шафі, подумайте про використання задньої частини дверей шафи. Додавши гачки або стійки, можна повісити аксесуари, такі як ремені, шарфи та сумочки, використовуючи місце, який часто залишають поза увагою.

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Контейнери або кошики

Використання контейнерів або кошиків для зберігання може ефективно впорядкувати дрібні речі у шафі. Їх можна ставити на полиці або розміщувати на підлозі, щоб максимально ефективно використати наявний простір.

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Регулярне прибирання

Ще один практичний спосіб звільнення місця в шафі – це регулярне прибирання. Прибираючи всі непотрібні або застарілі речі, можна звільнити цінний простір і краще впорядкувати речі, що залишилися.

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