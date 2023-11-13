Як легко видалити нагар з праски: лайфхаки

Лайфхаки для очищення праски від нагару

У цій статті UAportal підготував поради, як очистити праску від нагару. Використовуючи легкодоступні інгредієнти, ви зможете легко видалити нагар і відновити праску.

Оцет і харчова сода

Щоб очистити праску від нагару, спробуйте змішати в рівних частинах оцет і харчову соду. Вимкніть праску з розетки і дайте їй охолонути. Змішайте оцет і соду до утворення пасти.

Нанесіть пасту на забруднені ділянки праски і залиште на 15 хвилин. Видаліть пасту м'якою щіточкою або серветкою і протріть праску вологою ганчіркою. Перед наступним використанням дайте прасці висохнути.

Використання лимонного соку

Ефективним методом усунення нагару з праски є використання лимонного соку. Вичавіть сік зі свіжого лимона і намочіть в ньому ганчірку. Нанесіть лимонний сік на уражені сажею ділянки праски і залиште на кілька хвилин.

Протріть праску вологою ганчіркою. За потреби повторіть процес і ретельно промийте праску водою перед наступним використанням.

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Спеціальний засіб для очищення праски

Якщо оцет, харчова сода або лимонний сік не допомагають видалити нагар з праски, спробуйте скористатися спеціальним засобом для чищення праски. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Нанесіть розчин на забруднені ділянки, залиште на деякий час, а потім протріть їх вологою ганчіркою. Перед тим, як прасувати одяг, ретельно промийте праску водою.

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