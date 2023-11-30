Як легко видалити нагар з чайника: дієвий лайфхак

Кухонне приладдя, особливо чайник, часто покривається жирним нальотом і кіптявою. UAportal підготував просте рішення, яке допоможе очистити прилад всього за 10 хвилин.

Цей домашній засіб ефективно видалить нагар і поверне блиск вашому чайнику. Перевага способу полягає в тому, що його можна приготувати, використовуючи легкодоступні інгредієнти з вашої кухні.

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Для створення очищувальної пасти вам знадобляться такі інгредієнти (можна змінювати пропорції за потреби):

- 3 столові ложки харчової соди

- 3 столові ложки перекису водню

- 1 столова ложка засобу для миття посуду

Для завершення процесу очищення вам також знадобляться гумові рукавички, глибока миска та губка.

1. Ретельно відміряйте вказану кількість кожного інгредієнта і змішайте їх у мисці. Змішуйте інгредієнти до отримання однорідної пастоподібної консистенції.

2. Потім нанесіть пасту на забруднені стінки чайника за допомогою губки. Акуратно втирайте суміш у поверхню, переконуючись, що ви покрили всі ділянки, які постраждали від нагару та жиру.

3. Залиште пасту на стінках чайника приблизно на 10 хвилин. Однак для більш забруднених чайників можна залишити суміш на довший час.

4. Після закінчення зазначеного часу ретельно змийте пасту. Ви помітите, що комбінація інгредієнтів ефективно розчиняє і видаляє стійкий нагар і жир, роблячи ваш чайник чистим.

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