Як легко прибрати підлогу: трюки, які зекономлять час і зусилля

Підтримувати підлогу чистою та блискучою не обов'язково має бути складним завданням. UAportal підготував три практичні та економічно ефективні методи, які неодмінно зроблять вашу підлогу чистою.

Використання лимонного соку

Щоб досягти блискучої підлоги, можна приготувати розчин, змішавши 1 ложку лимонного соку на 3 літри теплої води і вимити підлогу, як зазвичай. Природна кислотність соку роз'їдає жир і бруд. Цей метод безпечний для більшості підлог і залишає після себе що відсвіжує аромат.

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Білий оцет

Змішайте одну ложку білого оцту з теплою водою у відрі, щоб створити ефективний домашній засіб для миття підлоги. Кислотність цього засобу допомагає розщеплювати бруд і кіптяву, роблячи підлогу чистою та блискучою.

Крім того, оцет є природним дезінфікуючим засобом, що робить його чудовим вибором для миття кухонних підлог. Також, цей засіб є екологічно чистим і не зашкодить вашим домашнім тваринам або дітям.

Сода

Посипте ложку соди на підлогу перед миттям, щоб впоратися зі стійкими плямами та запахами. Це м'який абразив, допомагає відчистити бруд і жир, не пошкоджуючи підлогу.

Вона також творить чудеса, нейтралізуючи стійкі запахи, залишаючи ваш будинок пахнути свіжістю та чистотою. Крім того, його безпечно використовувати на різних поверхнях, від кахлю до твердої деревини.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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