Як легко відбілити пластикове підвіконня: 3 практичних лайфхаки

Відбілити пластикове підвіконня можна простими і практичними методами, використовуючи звичайні побутові предмети. UAportal розповів, що застосовуючи такі побутові засоби, як оцет, лимонний сік і перекис водню, можна досягти відмінних результатів.

Оцет і розчин харчової соди

Щоб відбілити пластикове підвіконня, можна створити розчин для чищення, використовуючи рівні частини білого оцту і харчової соди. Ці два інгредієнти змішуються до утворення пасти, яку потім наносять на потрібні ділянки.

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Після того, як паста події протягом 15-20 хвилин, її можна витерти вологою ганчіркою. Нарешті, підвіконня слід промити чистою водою, щоб видалити всі залишки.

Лимонний сік і сонячне світло

Ще один ефективний метод відбілювання пластикового підвіконня полягає у використанні лимонного соку і сонячного світла. Його слід вичавити на забруднені ділянки і залишити на 30-60 хвилин під сонячним світлом. Ця комбінація може природним чином відбілити плями і зробити підвіконня білішим і яскравішим.

Перекис водню і зубна паста

Для стійких плям на пластиковому підвіконні можна змішати перекису водню і зубну пасту. Після того, як суміш буде готова, її слід нанести на забруднені ділянки і залишити на годину. Після закінчення зазначеного часу місце слід почистити щіткою з м'якою щетиною, а потім змити водою.

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