Як легко зупинити гикавку: нестандартні лайфхаки

UAportal поділився корисними порадами, які допоможуть побороти гикавку. Вони допомагають позбутися назойливої проблеми.

Техніка затримки дихання

Зробіть глибокий вдих і затримайте подих на якомога довший час, наскільки це комфортно. Завдяки збільшенню кількості вуглекислого газу в крові цей метод може допомогти зупинити спазм діафрагми, що викликає гикавку. Після затримки дихання повільно видихніть і повторіть процес кілька разів, якщо необхідно.

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Пиття холодної води

Ще один метод, який варто розглянути це пиття крижаної води. Холодна вода надсилає заспокійливі сигнали до діафрагмальних нервів, які допомагають зупинити спазми, що викликають гикавку. Шок від холодної температури може принести полегшення багатьом людям.

Метод точок тиску

Нетрадиційний, але ефективний спосіб зупинити гикавку полягає у натисканні на певні точки на тілі. Наприклад, легке натискання на точку між верхньою губою і носом може стимулювати діафрагмальний нерв, що допоможе зупинити спазми діафрагми, які викликають гикавку. Крім того, натискання на м'яку точку трохи вище грудної кістки приносить полегшення деяким пацієнтам.

Нагадаємо, Тетяна Баран, лікар офтальмолог, оптометрист та член ESCRS (європейська асоціація катарактальних та рефракційних хірургів), розповіла про сім порад, які допоможуть зберегти здоров'я очей.

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