Як легко очистити золото: дієві способи від експертів

Абсолютно кожен хоче аби золоті прикраси якнайдовше залишались блискучими та чистими. UAportal розповідає, як очистити вироби без шкоди їм.

Паста з харчової соди та води

Для очищення золота можна приготувати пасту, змішавши воду з харчовою содою. Потім суміш слід обережно нанести на прикраси за допомогою зубної щітки з м'якою щетиною або ганчірки та чистити їх протягом кількох хвилин. Після чого вироби слід промити під теплою водою.

Читайте також: Носити таке – моветон: які аксесуари краще не одягати жінкам після 50 років

Замочування в аміаку

Для глибшого очищення можна створити розчин з 6 частин води і 1 частини аміаку. Золото потрібно занурювати в розчин не більше ніж на одну хвилину, обов'язково обертаючи його, щоб забезпечити рівномірне очищення всіх ділянок. Після замочування прикраси слід вийняти і ретельно промити під теплою водою.

Оцет і розчин солі

Ще одним ефективним методом очищення золота є розчин з рівних частин білого оцту і солі. Прикраси слід занурити в суміш і залишити на кілька хвилин, а потім обережно почистити м'якою щіткою. Після цього промити теплою водою і насухо витерти м'якою тканиною.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни-2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!