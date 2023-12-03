Як легко очистити м'ясорубку: ефективні лайфхаки

UAportal розповідає про практичні поради, які допоможуть спростити очищення м'ясорубки. За допомогою цих нетрадиційних хитрощів ви без особливих зусиль підтримуватимете чистоту та гігієну вашого приладу.

Заморозьте металеві частини

Щоб полегшити очищення м'ясорубки, перед використанням заморозьте металеві частини. Помістивши їх у морозильну камеру приблизно на 30 хвилин, прилипання м'яса до металевих поверхонь буде зведено до мінімуму, що зменшить ймовірність розмноження бактерій. Після подрібнення просто промийте заморожені частини під проточною водою.

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Використання хліба

Після того, як ви перемололи м'ясо, пропустіть через м'ясорубку кілька скибочок хліба. Хліб ефективно вбере залишки м'яса та жиру, що сприятиме очищенню м'ясорубки.

Якщо ви бажаєте посилити ефект очищення, спробуйте додати до хліба невелику кількість оцту. Після цього протріть м'ясорубку вологою ганчіркою, щоб надати їй освіжаючу чистоту.

Занурте деталі у теплу воду з оцтом

Щоб забезпечити м'ясорубці комплексне очищення без зайвих зусиль, розберіть її на частини і занурте їх у теплу воду з оцтом. Залиште деталі в розчині на 15-20 хвилин. Після цього старанно вичистіть залишки розчину за допомогою щітки або губки.

Ретельно промийте кожну деталь водою і старанно висушіть, перш ніж збирати м'ясорубку. Дотримуючись цього методу, ви зможете підтримувати оптимальну гігієну та чистоту м'ясорубки.

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